Анкара, 7 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 7 июня, что страна находится в одной-двух встречах от нормализации отношений с Израилем, и поэтому важно, чтобы Тель-Авив снял преграды для поставок помощи Палестине и сектору Газа, сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Тель-Авив

С таким высказыванием глава турецкой дипломатии выступил в интервью государственному каналу TRT Haber.

Израиль, в свою очередь, исключил возможность того, что морская блокада палестинских территорий будет снята.

Напомним, разрыв отношений между двумя союзниками в регионе произошел в 2010 году, когда от рук морской пехоты Израиля погибло 10 граждан Турции, выступавших в защиту Палестины. Тогда активисты пытались прорвать блокаду сектора Газа.