Москва, 7 июня, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В Кремле критично отнеслись к учениям НАТО в Польше. Соответствующее заявление для журналистов 7 июня сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В любом случае учения, которые имеют в основе своей легенды о достаточно однозначной индикации в понятную сторону, конечно, они не способствуют атмосфере доверия и безопасности», — сказал Песков.

Напомним, учения НАТО пройдут с 7 по 17 июня в Польше. В основной части учений примут участие 31 тысяча военных из 18 стран НАТО и пяти стран программы «Партнёрство ради мира».