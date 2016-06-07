Санкт-Петербург, 7 июня, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Расходная часть бюджета Санкт-Петербурга в первом квартале 2016 года исполнена на 17,4%. Об этом сообщил сегодня глава комитета финансов Алексей Корабельников на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Корабельников отметил, что комитеты Смольного и прочие распорядители казны стали более дисциплинированными. «Процент исполнения в первом квартале составил 17,4% и стал самым высоким за последние три года», — сказал чиновник.

При этом в расходовании бюджетных средств лучше всех себя показали комитеты по здравоохранению и социальной политике. Наименьший же процент исполнения бюджета — у комитета по государственному использованию и охране памятников (2,9%), комитета имущественных отношений (3,3%) и некоторых других комитетов. Корабельников объяснил это объективными причинами: длительными сроками конкурсов, сезонным характером реставрационных работ.

Доходная часть бюджета Санкт-Петербурга за первый квартал года исполнена на 23,8%, причем налоги на прибыль, на имущество, НДФЛ и налоги с малого бизнеса поступают в городскую казну стабильно. Последний показатель увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом.

Основная часть платежей поступает от ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения. В полтора раза выросло и количество бизнесменов, выбравших патентную систему налогообложения. По словам Корабельникова, в Петербурге возобновился рост индекса промышленного производства после продолжительного падения. Рост производства отмечен в судостроении, химической промышленности, выпуске фармацевтических препаратов, в транспортном комплексе.

Глава комитета финансов заявил, что темп роста номинальной зарплаты в Петербурге вновь выше, чем в среднем по России, и по итогам первого квартала 2016 года составляет более 110% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, что наибольшая часть (39%) доходов городской казны формируется именно за счет поступлений налога на доходы физических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга проголосовали за корректировку бюджета города на 2016 год. В частности, на строительство нового стадиона на Крестовском острове будут дополнительно выделены 4,3 млрд рублей.