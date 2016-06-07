Мурманск, 7 июня, 2016, 12:12 — ИА Регнум.



mil.ru Береговые войска Северного флота на учениях

Военнослужащие отдельного мотострелкового соединения сухопутных и береговых войск Северного флота приступили к активной фазе боевой учёбы на заполярных полигонах, расположенных на севере Мурманской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

«В полевых занятиях принимают участие мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также войсковые разведчики и гранатомётчики, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга. — На полигонах мотострелки совершенствуют свою полевую выучку, навыки в использовании находящейся на вооружении соединения техники».

По словам Серги, войсковые разведчики изучают и на практике отрабатывают ряд специфических задач, в том числе организацию разведдозора, засад, а также осваивают новейшие технические способы ведения разведки. В ходе индивидуальной подготовки разведчиков также выполняется комплекс наземных тренировок по воздушно-десантной подготовке.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, над Баренцевым морем прошли тренировки противолодочной авиации. Задачи выполняли экипажи самолётов и вертолётов Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов.