Москва, 7 июня, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Порядка 5−6 млн человек смогут посетить фестиваль «Наш продукт», заявил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, фестиваль будет работать с 9 по 19 июня 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Фестиваль проводится впервые, тем более в таком широком формате. Поэтому мы не говорим о каких-то громких планах, во многом проведение таких фестивалей зависит от погодных условий», — отметил Немерюк.

Он добавил, что в городе во время работы фестиваля будет задействовано 33 площадки. В мероприятии примут участие 300 компаний и 180 индивидуальных предпринимателей из регионов России.

Напомним, как ранее сообщали организаторы фестиваля «Наш продукт», ярмарочные шале откроются на Болотной площади, в Камергерском, Лаврушинском, Столешниковом, Климентовском переулке, в Новопушкинском сквере, на площади Революции, на Пушкинской, Тверской, Триумфальной площадях, на улицах Арбат, Никольская, Кузнецкий Мост и на Тверском бульваре. Главной темой фестиваля станут быт и обычаи древней Руси.