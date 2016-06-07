Ярославль, 7 июня, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В Ярославле в новом учебном году в первый класс пойдут 5 тысяч 16 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

«Процесс комплектования первых классов городских школ начался в феврале и сейчас практически завершен. На сегодняшний день осталось 1600 вакантных мест. При этом центральные школы города укомплектованы полностью», — пояснила директор департамента образования мэрии Ярославля Александра Ченцова.

При наборе в школы, считающиеся в Ярославле престижными, традиционно наблюдается ажиотаж. Так, по сведениям департамента образования, школы № 33 и № 36 благодаря большому потоку желающих заполнили первые классы за 1 день. Главным условием зачисления по-прежнему остается место регистрации ребенка. Однако этот фактор становится проблемой для некоторых родителей — даже при наличии необходимой прописки малыш может не попасть в ближайшую школу. Как ранее поясняли в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области, предприимчивые родители, мечтающие устроить свое чадо в престижную школу, оформляют ребенку временную регистрацию в нужном районе.

В настоящее время в Ярославле возбуждено первое уголовное дело по факту фиктивной регистрации с целью устройства ребенка в «нужную» школу. Поводом послужило обращение в аппарат детского омбудсмена жительницы Ярославля, чей ребенок не попал в учебное заведение в центре города по месту прописки — все места на момент обращения в первых классах школы уже были заняты.

В результате проверки полиция выявила признаки состава преступления в действиях четырех человек, предоставивших помещения для временной регистрации будущих первоклассников.