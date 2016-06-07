Чебоксары, 7 июня, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В Госсовете Чувашии освободился ещё один мандат. Сегодня, 7 июня, депутатские полномочия досрочно сложил лидер фракции КПРФ Дмитрий Евсеев, который ранее публично покинул партию и переходит в городское собрание депутатов Чебоксар. Со слов парламентария, вакантное место руководителя фракции уже замещено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM На митинге КПРФ в Чебоксарах

На сессии регионального парламента депутаты удовлетворили заявление депутата Дмитрия Евсеева о досрочном сложении полномочий, предварительно наградив его под аплодисменты благодарностью спикера Госдумы России Сергея Нарышкина. Он займёт мандат коммунистов, освободившийся в Чебоксарском городском собрании депутатов после обвинительного приговора за мошенничество Алексею Лапину.

На вопрос о том, правомочна ли передача мандата КПРФ «человеку, который снял с себя полномочия члена партии», вице-спикер Госсовета и лидер чувашских единороссов Николай Малов сухо отметил, что «не хотел бы в какую-то философию уходить, всё законно». «Остаётся поблагодарить депутата», — призвал единоросс.

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В ответном слове Дмитрий Евсеев поблагодарил депутатов, «в первую очередь, моих коллег по фракции КПРФ», а также главу Чувашии Михаила Игнатьева и премьера Ивана Моторина за «действительно серьёзную работу». Он также заявил, что «фракция КПРФ не остаётся обезглавленной». «У нас состоялось перед началом сессии Госсовета заседание фракции. И, наверное, один из самых опытнейших и грамотных депутатов Госсовета Ильин Виктор Алексеевич избран руководителем фракции КПРФ», — сообщил Дмитрий Евсеев.

Судя по опубликованному политиком протоколу, из троих членов фракции против назначения Ильина проголосовала только Татьяна Старева, которая не стала подписывать документ. «Заседание фракции правомочно. Татьяна Старева свою кандидатуру в качестве руководителя фракции не предлагала, но присутствовала и проголосовала против назначения Виктора Ильина», — сообщил Дмитрий Евсеев.

Напомним, что зарплатная должность лидера фракции КПРФ в региональном парламенте в 2012 году стала причиной конфликта между Виктором Ильиным и лидером чувашских коммунистов, депутатом Госдумы Валентином Шурчановым. После демарша Ильина, который возглавлял фракцию в Госсовете в предыдущем созыве, его лишили должности руководителя горкома в Чебоксарах. В 2016 году из-за конфликта с Шурчановым партию покинул Дмитрий Евсеев: своё решение он объяснил нездоровой ситуацией в рескоме, который, по его словам, стал «семейным бизнесом Шурчановых». Напомним, что ранее партию также покинул первый секретарь столичного горкома КПРФ Игорь Моляков. Валентин Шурчанов возглавляет реском партии более четверти века.

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Отметим, что Дмитрий Евсеев избран по единому избирательному округу в составе списка кандидатов в депутаты, выдвинутого чувашским отделением КПРФ. Со слов Евсеева, вакантное место в Госсовете Чувашии может занять малоизвестный и беспартийный Алексей Самаков.