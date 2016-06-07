Москва, 7 июня, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Информация, изложенная в материале одного из российских СМИ о ликвидации военных кафедр в вузах, не имеет ничего общего с истиной. Об этом сегодня, 7 июня, заявил статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ генерал армии Николай Панков, сообщили в военном ведомстве.

RSUOG Занятия на военной кафедре

«Очевидно, что автор под выдуманную им псевдосенсацию «натягивал» содержание, даже не утруждая себя разобраться в сути вопроса. Не понятно, какие списки вузов, которые якобы лишатся военных кафедр, имел ввиду в своем комментарии депутат Государственной думы Сергей Жигарев», — сказал Панков.

«Безусловно, публикация подобной непроверенной информации, не отвечает имиджу серьезного федерального издания, а также репутации людей, давших резонансные комментарии, особенно в преддверии вступительных экзаменов молодых людей в вузы страны», — подчеркнул заместитель Министра обороны.

Николай Панков особо отметил, что «Минобороны России не планирует ликвидации действующих учебных военных центров и военных кафедр в высших учебных заведениях. Более того, как мы ранее заявляли, их количество за последние три года только увеличилось — с 68 до 72».

«Что касается проекта документа, размещенного для общественного обсуждения на едином портале проектов нормативных и правовых актов, из которого автор и «выстрадал» псевдосенсацию, то, по словам Панкова, «им определяется всего лишь регламент реорганизации учебных военных центров и военных кафедр и не более того».

«В соответствии с проектом данного документа решение о реорганизации военных кафедр будет приниматься Минобороны России при обязательном согласовании с Минобранауки и учредителями вузов», — подчеркнул замминистра обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня газета «Известия» опубликовала материал под заголовком «Федеральные вузы останутся без военных кафедр». СМИ ссылается на заявление первого зампреда комитета Госдумы РФ по обороне Сергея Жигарева (ЛДПР). По его словам, список вузов, которые лишатся военных кафедр, будет утвержден в ближайшее время.

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