Москва, 7 июня, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Рейтинг популярности автомашин премиум-класса на российском авторынке составлен по итогам четырех месяцев 2016 года, сообщает «АВТОСТАТ».

mercedes-benz.com Mercedes-Benz GLC

Лидером рейтинга признан Lexus RX, продажи которого за январь-апрель 2016 года равны 2367 единицам. Марка продемонстрировала рост в 2,3 раза.

Второе место занял дебютант рынка Mercedes-Benz GLC, с результатом продаж, достигших 2192 автомобилей.

Третья строчка принадлежит другой модели Lexus — NX, проданный в России в количестве 1995 шт., объемы реализации которого снизились на 34%.

Замыкают пятерку лидеров BMW Х5 и Lexus LX. Первая из них демонстрирует снижение продаж на 21%, а вторая показала рост на 155%.

В ТОП-10 российского рынка новых легковых автомобилей премиум-класса в январе — апреле 2016 года также попали: Audi Q7, Mercedes-Benz GLE, BMW Х4, BMW Х6 и Mercedes-Benz GLS.

Стоит отметить, что за четыре месяца 2016 года общие продажи машин премиум-сегмента в России превысили количество в 46 тыс. единиц, показав снижение на 10%. Доля премиум-класса на авторынке России составляет 11% от общего объема.