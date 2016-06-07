Кишинёв, 7 июня, 2016, 12:03 — ИА Регнум. «Оригинальное» решение румынской студии дубляжа, озвучивавшей диснеевский мультфильм Angry Birds («Злые птички»), послужило поводом для скандала в Молдавии. Как сообщило издание «КП в Молдове», в румынском варианте дубляжа положительные герои-птички говорят на румынском языке, в то время как отрицательные персонажи-свиньи — на молдавском, который в Румынии считают «грубым» провинциальным диалектом румынского языка.

pixabay.com Птичка и свиньи

Некоторые молдавские пользователи соцсетей расценили это как дискриминацию. «Жадные, алчные, коварные враги говорят на молдавском… Положительные герои разговаривают по-румынски — культурно, как на румынском телевидении», — отмечает журналист Виталий Спрынчанэ.

Примечательно, что именно в таком румынском дубляже мультфильм транслируется в кишиневских кинотеатрах. Представители Министерства культуры Молдавии, а также Министерства иностранных дел на скандальный эпизод пока не отреагировали.

Справка ИА REGNUM:

В конституции Молдавии указано, что государственным языком страны является «молдавский язык на основе латинской графики». При этом, согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, Молдавия является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». Молдавский и румынский языки, несмотря на ряд региональных отличий, в том числе использование кириллической графики и большее количество славянизмов, представляют один и тот же язык, а вопрос идентичности является политическим маркером для населения Молдавии.