Ярославль, 7 июня, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области разгорелся скандал вокруг туристического центра «Сельдь Царский Посол», который общественное мнение связывает с заместителем председателя правительства Михаилом Крупиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 3 июня состоялись публичные слушания об изменении вида разрешенного использования земельного участка, на котором располагается центр. Его предлагалось перевести из жилой зоны в общественно-деловую. Как отмечают переславцы, таким образом чиновники и коммерсанты пытаются узаконить в общем-то незаконный бизнес.

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О «селедочном бизнесе» региональные СМИ писали немало, подчеркивая законодательные коллизии, связанные с существованием этого туристического центра. Здание в псевдоголландском стиле было построено без соответствующего разрешения на участке, предназначенном для индивидуального жилого строительства. Между тем в нем располагаются гостиница и ресторан, которые широко позиционируются именно как объект турбизнеса — центр «Сельдь Царский Посол». Внешне все вроде бы пристойно — бизнес просто арендует помещения в доме и использует их по своему усмотрению. При этом строительство велось в охранной зоне Национального парка «Плещеево озеро» без каких-либо согласований и нанесло ущерб объекту культурного наследия федерального значения «Культурный слой», за что собственникам здания был выписан штраф.

«Культурный слой мы потеряли. Ни раскопок, ни проекта обеспечения сохранности памятника, ни экспертизы. При этом в здании работают и находятся люди — и возникают опасения по поводу безопасности, поскольку в эксплуатацию это здание должным образом не введено. В общем, собственник нагло проигнорировал законодательство, чтобы не понести лишних затрат. Бизнес — это хорошо, но плохо, если он строится нечестно. Почему другие должны нести расходы, соблюдая все требования, а эти нет?» — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Переславского отделения ВООПИиК Елена Шадунц.

Вопрос, кто хозяин «селедочного» бизнеса, до сих пор актуален в Переславле. В общем, именно в ответе на него, по мнению градозащитников, могут скрываться причины происходящего. Сначала участком и домом владела Светлана Крупина, жена нынешнего заместителя председателя правительства Ярославской области Михаила Крупина, в прошлом известного в регионе бизнесмена и создателя тематических музеев, ресторанов и гостиниц («Лукова Слобода», «Музей варенья» и проч.). После разгоревшегося скандала центр сменил владельца. Но издание «Независимая газета. Жизнь в Переславле» высказывает предположение, что Михаил Крупин продолжает контролировать этот бизнес.

Участники публичных слушаний, несмотря на высказанные ранее возмущения общественности, проголосовали за предложенные изменения. Общественность возмутилась, что на слушания пришли чиновники, которые по долгу службы должны следить за соблюдением законности. В числе таковых называются: Ирина Леонова, начальник Управления муниципального контроля, чиновники из МКУ «Центр развития» во главе со своим начальником Викторией Кругловой. Именно они в основном и проголосовали за перевод земельного участка в общественно-деловую зону.

«Видимо, им дорог не закон и не правда, а теплые кресла в кабинетах городской администрации. Потому что даже если им нравится внешний вид и местоположение «селедочного дома», то они должны понимать, что с нарушениями закона нельзя разрешать изменять назначение земли. Остаются риторическими вопросы о том, куда целый год смотрели переславская прокуратура и суд, отказавший администрации в иске о сносе незаконного строения», — пишет «Независимая газета. Жизнь в Переславле».

«Это отвратительный пример для всех. Получается, один попирает закон — значит, всем можно? И особенно ужасно, если такие вещи делает заместитель председателя регионального правительства. Мы ведь куда только ни обращались, и прокуратура поддержала позицию градозащитников. Но суд почему-то все спустил на тормозах», — отмечает Елена Шадунц.

«Плохой прецедент. В этой истории завязано много людей, в том числе те, кто подключал коммуникации дому, построенному без разрешения, кто ставил объект на налоговый учет — если, конечно, это вообще сделано», — поддерживает эту позицию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM независимый депутат городской думы Владимир Шестернев.

При этом общественники положительно относятся к существованию «селедочного» бизнеса в принципе — здание возведено, турцентр работает. В этом, конечно, виден разумный провинциальный подход и бережливость к деньгам — пусть даже чужим. Так что ладно уж, пусть будет, считают люди. Но единодушны они в одном: аляповатую постройку необходимо привести в соответствие с окружающей архитектурной средой, а владельцев примерно наказать — за вопиющее и возмутительное пренебрежение законами.