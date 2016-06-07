Красногорск, 7 июня, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В Московской области правительственный законопроект, позволяющий регионам вводить плату за въезд в города, не нашел поддержки ни среди депутатов, ни среди представителей общественности. По мнению экспертов, инициатива вряд ли станет верным методом по сокращению количества пробок, а организация платных парковок, также прописанная в документе, не возможна без первоначального создания сети бесплатных паркингов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению члена комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры Кирилла Жигарева (ЛДПР), новый законопроект не может быть рассмотрен в условиях нынешнего экономического кризиса.

«Мы выступаем против ведения платного парковочного пространства, а тут говорят вообще о плате за въезд в город. Конечно, мы отрицательно к этому относимся, ни в коем случае нельзя принимать такого рода законопроекты, поскольку люди и так платят со всех сторон. Считаем, что сегодня, в условиях кризиса, этого нельзя делать», — пояснил парламентарий.

Он также подчеркнул, что законопроект не станет действенным методом в борьбе с пробками и неправильной парковкой. Помимо этого, пока не ясными остаются принципы установления платы, также не определены критерии городов, которые смогут вводить на своей территории платный въезд для автомобилей.

«Прежде чем вводить платную парковку или вообще какие-либо платные сервисы, надо предоставить жителям бесплатную альтернативу. Сегодня есть возможность в области парковаться бесплатно, но эта возможность с таким безумным дефицитом, что нельзя говорить о том, что сегодня можно ввести платные парковки. Тоже самое с въездом платным в города. Каким принципом руководствоваться по установлению платы? Сколько это будет стоить? Какие города? Пока это не будет ясно, нельзя вообще о чем-либо говорить», — заключил Жигарев.

Как, в свою очередь, отметил руководитель юридического отдела Межрегионального общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметджанов, на сегодняшний день даже самое правильное решение не может быть выполнено хорошо, так как в решении автотранспортных проблем регионов принимают участие «люди, которые уже наделали массу ошибок»."Правильное решение или не правильное о вводе платного въезда в город, оно в настоящий момент не может быть логически правильным. Дело в том, что занимаются этим вопросом те люди, которые уже наделали массу ошибок, таким образом неизбежно существование различных противоречий и конфликтных ситуаций. Люди не могут решить вопрос правильно. У нас нет единого центра. Даже самое правильное решение не может быть хорошо выполнено», — заключил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Москве возле здания Госдумы РФ состоялся митинг протеста против законопроекта, позволяющего региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения транспортных средств путем взимания платы. Рассмотрение закона планировалось именно на 7 июня, однако, по словам замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, обсуждение законодательной инициативы перенесено на осень.