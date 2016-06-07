Санкт-Петербург, 7 июня, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу ведет проверку по факту травмирования 13-летнего школьника из неустановленного оружия днем 6 июня.

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Как сообщает ГСУ, около полудня в понедельник возле третьего Суздальского озера в Выборгском районе Петербурга неизвестный мужчина выстрелил в голову подростка, находившегося там в компании своих друзей.

«Пострадавший был госпитализирован и после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение», — отмечается в сообщении.

По результатам доследственной проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

По данным СМИ, подросток сообщил, что в него выстрелил из ружья неизвестный мужчина. Медики детской больницы извлекли инородный предмет из затылочной части головы школьника, при этом ранение оказалось неопасным.