Рига, 7 июня, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Закупочная цена на молоко в Латвии продолжает падать — в апреле снижение составило еще 3,4%, свидетельствуют последние данные департамента рынка и прямой поддержки Министерства земледелия, сообщает LETA.

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В апреле 2016 года цена сырого молока снизилась до 19,52 евро за центнер, что на 14% меньше, чем годом ранее, и на 33% меньше, чем в июле 2014 года — за месяц до введения Россией контрсанкций.

Минземледелия указывает, что снижение цен на молоко наблюдается во всем Европейском союзе — в марте средняя цена составила 28,36 евро за центнер, при этом в Латвии она была самой низкой — 20,70 евро. Так, в Литве средняя цена составляла 20,73 евро, а в Эстонии — 22,74 евро за центнер. Самая высокая закупочная цена на молоко была на Кипре — 56,32 евро, на Мальте — 43,66 евро и в Греции — 38,92 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. В ответ РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь, против продовольственного импорта из них на российский рынок, в результате чего, в частности, латвийская экономика несет огромные убытки. По подсчетам крестьян, некомпенсированные убытки молочной отрасли Латвии с июля 2014 года по февраль 2016 года уже достигли 96 млн евро.