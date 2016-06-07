Абуджа, 7 июня, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву заявил 6 июня, что страна готова начать диалог с радикальной группировкой «Мстители дельты Нигера», которая взяла на себя ответственность за несколько диверсий на нефтепроводах в стране, сообщает Reuters.

sixoone Нефтеперерабатывающий завод в Нигерии

По его словам, президент Нигерии Мохаммаду Бухари назначил группу, которая «начнет очень интенсивный диалог с теми, кто находится в самом центре этого процесса». Чиновник также отметил, что ежедневные объемы добычи черного золота в стране составляют между 1,5 и 1,6 млн баррелей.

Напомним, радикалы из группировки «Мстители дельты Нигера» взяли на себя ответственность за несколько подрывов на нефтепроводах. В частности, на прошлой неделе они заявили, что подрыв нефтепровода Брасс — Тебидада в Байельсе был совершен «ударной группой» радикалов. Целью экстремистов является отделение богатых энергоносителями территорий от страны.