Махачкала, 7 июня, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Советский районный суд Махачкалы изменил меру пресечения и отпустил под домашний арест члена общественного совета и пресс-атташе мечети на улице Венгерских Бойцов Магомеда Магомедова. Судья отказал в удовлетворении ходатайства следствия и прокуратуры об аресте Магомедова, сообщает 7 июня корреспондент ИА REGNUM. Защита просила суд избрать в отношении их подзащитного меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. За него лично поручились как руководство мечети, так и сопредседатель Совета муфтиев России и председатель Духовного управления мусульман азиатской части России Нафигулла Аширов.

bobr ment Запертая дверь

В ходе судебного заседания Магомедов заявил, что подвергся преследованию из-за своей деятельности по пресечению полицейского произвола и из-за того, что общался с журналистами на эту тему. Выслушав стороны, суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, родственники Магомедова заявили о его похищении 11 мая. Но позже он был обнаружен в одном из отделений полиции Махачкалы, где ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. 13 мая адвокаты подали жалобу на постановление Советского районного суда Махачкалы о заключении его под стражу. 23 мая Верховный суд отменил постановление Советского суда и отправил материал на новое рассмотрение, при этом вынеся два частных постановления в адрес суда и прокуратуры в связи с допущенными нарушениями закона.

О незаконном задержании Магомедова говорил и член Совета по правам человека при президенте РФ Максим Шевченко в ходе встречи с руководством Дагестана.