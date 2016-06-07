Далматово, Курганская область, 7 июня, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В Зауралье передано в суд уголовное дело о халатности замдиректора Далматовского детского дома, подозреваемого в гибели воспитанницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Keith Allison Арест подозреваемого

Напомним, 24 января в городе Далматово три девочки-подростка самовольно ушли из детского дома. Две воспитанницы вернулись благополучно домой, а третью нашли замерзшей жители Далматово. Вызвали медиков. Реаниматологам не удалось спасти жизнь ребенка.

Как выяснилось, погибшую девочку никто не искал. Директор интерната и воспитатели спохватились лишь утром следующего дня и обнаружили ребенка умирающим в местной больнице.

По результатам материалов прокурорской проверки Катайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть гражданина».

В связи с трагедией уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов направил обращение прокурору региона. Было установлено, что вопреки требованиям закона воспитатели своевременно не сообщили о побеге ребенка в полицию, поиски пропавшей девочки не велись. Уволены два воспитателя, не сообщившие своевременно в органы полиции о самовольном уходе несовершеннолетней с территории детдома. Директор ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Далматовский детский дом» был временно отстранён от занимаемой должности.

По результатам прокурорской проверки были внесены представления главе района, начальнику ОМВД России по Далматовскому району, начальнику УМВД России по Курганской области, а также губернатору региона за неэффективный ведомственный контроль за деятельностью детского дома со стороны ответственных лиц департамента образования и науки. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены 22 виновных сотрудника детского дома.

Вчера, 6 июня, прокуратура Далматовского района утвердила обвинение в халатности в отношении заместителя директора по учебно-воспитательной работе ГУ «Далматовский детский дом». Дело направлено в суд.