Казань, 7 июня, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В Верховном суде Татарии рассматривается уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Заинска, обвиняемого в убийстве своей бабушки ради квартиры. Государственный обвинитель просит признать мужчину виновным и приговорить к 18 годам колонии, сообщает 7 июня прокуратура региона.

prolinefilm.ru Владимир Кошевой (Раскольников), Вера Карпова (старуха-процентщица)

По данным следствия, в январе 2014 года Дмитрий Карягин уговорил 88-летнюю бабушку переехать с ним в Москву, продав принадлежащую ей квартиру в городе Заинск. После продажи квартиры злоумышленник привез старушку в ее гараж в Заинске, ударил молотком по голове и сбросил в погреб.

Люк погреба он накрыл досками, а ворота гаража запер. Сумму в 820 тыс. рублей, вырученную от продажи квартиры, Карягин присвоил, а родственникам объяснил, что бабушка переехала за рубеж для постоянного проживания.

Прокурор в ходе прения сторон предложил признать Карягина виновным в преступлении по пп. «в», «д», «з» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений». В качестве наказания обвинитель просит отправить подсудимого в исправительную колонию строгого режима на 18 лет с последующим ограничением свободы сроком на 2 года.