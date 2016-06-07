Москва, 7 июня, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Заявление ЕКРИ в адрес России выглядит как попытка спрятаться от своих собственных проблем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявила глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя доклад Европейской Комиссии против расизма и нетерпимости (ЕКРИ), в котором Россия обвиняется в игнорировании рекомендаций по пересмотру понятия «экстремизм».

ИА REGNUM Почему нет толерантности?

«Совет Европы, на самом деле, раздосадован тем, что в России нет толерантности к экстремизму и нелегальной миграции», — отметила депутат. По ее мнению, «свой порочный опыт осквернения чувств других по национальному и религиозному признаку под видом свободы, европейские политики хотели бы распространить на нашу страну с тысячелетней историей многонационального и многоконфессионального взаимодействия и единства».

«Мы, конечно, понимаем, что заявленная Европой политика плавильного котла, с очевидностью для самих европейцев, работает только на повышение градуса конфликтов и экстремизма, переходящего в прямую агрессию», — заключила Яровая.