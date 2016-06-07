Нижний Новгород, 7 июня, 2016, 11:51 — ИА Регнум. «Введение платного въезда в города станет новым ударом по автомобилистам. По заверениям правительственных чиновников, проект этого закона направлен на улучшение транспортной ситуации в регионах. Я же вижу в этом очередную попытку федеральных властей по второму кругу собрать деньги с народа. Это попытка заткнуть бюджетные дыры», — считает депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков. Об этом он заявил, комментируя разработанный Минтранспорта РФ законопроект, позволяющий региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения транспорта по дорогам путем взимания платы.

Philippe Desmazes Платный въезд в город

По его словам, проблему пробок в мегаполисах не решить запретом въезда машин или введением платы за въезд: «Подход должен быть комплексный — строительство дорог и развязок, развитие общественного транспорта и системы перехватывающих парковок».

«В Нижнем Новгороде только начинается создание системы платных парковок. Надо смотреть, как это будет работать. А для небольших городов области — Заволжья, Чкаловска, Городца — идея платного въезда вообще кажется бредовой. Там просто нужно обеспечить хорошее качество дорог и грамотно организовать движение. А это вопросы бюджетных возможностей региона и работы ГИБДД», — считает депутат.

«Люди и так платят налоги на транспорт и дороги. Введение дополнительной нагрузки будет воспринято населением крайне негативно. Уверен, что депутаты Госдумы уберут из законопроекта пункт о возможности введения платы за въезд в города. Тем более это нарушает статью Конституции о свободе передвижения», — заявил Зуденков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня профильный комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект «Об организации дорожного движения…». Законом, в частности, предусмотрено предоставление региональным и муниципальным властям полномочий на установление платы за движение транспортных средств по дорогам.

Рассмотрение закона в первом чтении было намечено на 7 июня. В этот день в Москве возле здания Госдумы РФ депутаты и общественники вышли на протест против принятия законопроекта.

По словам замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, обсуждение законодательной инициативы перенесено на осень.