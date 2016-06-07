Москва, 7 июня, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») в своем микроблоге в Twitter прокомментировал новость о том, что члены Совета Европы раскритиковали руководство Российской Федерации за якобы невыполнение рекомендаций по борьбе с расизмом.

Цитата из к/ф «Горячие головы». Реж. Джим Абрахамс. 1991. США Косоглазый взгляд

«Политическое косоглазие: в Совете Европы осудили Россию за «нехватку толерантности», а об Украине с её пытками молчат: видно, считают толерантной», — написал политик.

Ранее Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРИ) Совета Европы обнародовала свой доклад по России, в котором говорится, что власти страны не выполнили ни одну из рекомендаций, носивших приоритетный характер.

Рекомендации ЕКРИ включали в себя пересмотр определения понятия «экстремизм» в законе «О противодействии экстремистской деятельности». По мнению экспертов комиссии, этот термин должен иметь отношение лишь к «серьезным случаям, связанным с ненавистью и насилием».

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