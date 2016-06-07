Москва, 7 июня, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Выступление главы ФРС США Джанет Йеллен, от которого ждали прояснения намерений Федрезерва после провального отчёта по рынку труда, не внесло ясности. Положение точно соответствует поговорке «бабушка надвое сказала». Сказала «бабушка», что последние данные по занятости разочаровывают и заставляют проявить осторожность в повышении ставок. Это с одной стороны. Но с другой — есть оптимизм по поводу дальнейшего развития и необходимость повышения ставок при подтверждении позитивной динамики. Одним словом — да, но не сейчас. Посыл действительно двоякий, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

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«Индекс доллара ответил некоторым продолжением уменьшения и ушёл ниже важной поддержки 94 п. И будет ли теперь расти — снова «бабушка надвое сказала». Падение американской валюты поддерживает и рост нефтяных цен. На данных о перебоях с поставками и временном совращении предложения фьючерсы Brent закрепились выше $50/барр. и могут тестировать отметки 51−52. Важными в данном плане будут выходящие 7 и 8 июня данные о запасах и добыче нефти в США. Котировки нефти могут упасть до $48,6−49», — сказал Гойхман.

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«У российской валюты в случае продолжения роста нефти есть потенциал укрепления к 65 руб./доллар, а в случае преодоления данного рубежа ‑ и к 64 руб./доллар», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ официальные курсы валют на 7 июня — доллар уменьшилась на 1 рубль 6,35 копейки до 65 рублей 79 копеек. Евро поднялся на 12,97 копейки до 74 рубля 69 копеек. Сегодня на открытии торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) доллар США вырос на 0,24% и составил 65,4 руб. Евро подорожал на 0,17% и достиг 74,31 руб. Цена на нефть Вrent снизилась до $50,37 за баррель, подешевев на 0,34% .