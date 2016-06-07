Бишкек, 7 июня, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Трудовая миграция, транзит товаров через территорию России, госзакупки, импортозамещение, проблема рекультивации хвостохранилищ, — министр экономики Киргизии Арзыбек Кожошев рассказал о содержании встречи премьер-министра Сооронбая Жээнбекова с российским коллегой Дмитрием Медведевым в интервью ИА Tazabek.

government.ru Дмитрий Медведев и Сооронбай Жээнбеков

По словам Кожошева, участники встречи обсудили проблемы, возникающие у киргизских предпринимателей при транзите товаров через Россию или иные страны. Также обсуждалась тема поставок в Россию киргизской сельхозпродукции.

В будущем планируется дополнительно обсудить тему участия киргизских производителей в российских госзакупках. Несмотря на то, что нормы ЕАЭС позволяют на равных правах подавать заявки, киргизские производители «еще там не участвуют». По словам министра экономики Киргизии, поставщиками продукции для российских госструктур могли бы стать киргизские производители текстиля. В частности, они могли бы частично обеспечивать потребности оборонной промышленности.

ИА REGNUM напоминает, что легкая промышленность, и текстильная отрасль в частности, являются одними из ведущих сфер экономики страны. С начала 2016 года в связи с экономическим кризисом, объемы производства текстиля в стране снизились на 46,6%.

Жалуясь на низкие продажи, представители швейных цехов предлагали в конце 2015 года правительству Киргизии найти на пошив военной и школьной формы госзаказы в России и Казахстане. Возглавлявший на тот момент Кабинет министров Темир Сариев сообщил предпринимателям, что Казахстан откажется размещать госзаказ у киргизских швейников, защищая интересы своих производителей.