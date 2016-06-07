Донецк, 7 июня, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В начале июня на Донетчине глава ДНР Александр Захарченко посетил передовые позиции армии ДНР в районе ясиноватского блокпоста (г. Ясиноватая, под контролем ДНР). Соответствующее видео было выложено вчера, 6 июня, на канале YouTube, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

В одном из мест дислокации ВС ДНР Захарченко вручил бойцу медаль «За боевые заслуги», а также побывал в перестрелке в районе ясиноватской развязки. На другом посту при Захарченко боец выстрелил в сторону позиций украинских военных из ручного противотанкового гранатомета.

На следующем блокпосту Захарченко подарил предположительно несовершеннолетнему бойцу военную форму большого размера. Полностью видео можно посмотреть по ссылке.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Захарченко допустил проведение в ДНР срочной мобилизации населения в случае эскалации военного конфликта. Он заверил, что в первую очередь ряды ВС ДНР будут комплектоваться добровольцами, число которых может составить до 40 тыс. человек. «Будет объявлен набор добровольцев. Добровольцы могут дать приблизительно от 30 до 40 тысяч. Это только на нашей территории. Это люди, уже прошедшие боевые действия, люди вернувшиеся, потому что совесть замучила. Но если будет необходимо, если будет совсем тяжело, то будет мобилизация», — пообещал Захарченко.

Также глава ДНР рассказал о возможной организации курсов молодого бойца для военной подготовки женщин.

Напомним, в начале февраля 2016 года группы разведки 58-й бригады, 16-го батальона и 74-го отдельного разведбата ВСУ «зачистили» промзону г. Авдеевка (Донетчина, под контролем ВСУ) от солдат армии ДНР. Таким образом, украинские силовики вплотную приблизились к трассе Донецк — Горловка и ясиноватскому блокпосту. Четыре месяца ВС ДНР не удается отбить стратегический участок. За авдеевскую промзону регулярно идут кровопролитные бои.