Гуанчжоу, Китай, 7 июня, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Гуандун сообщила о новом случае заражения гражданина КНР вирусом Зика. 13-й случай заражения, как и все предыдущие, оказался «завозным» — пациент заразился вирусом, находясь за пределами КНР.

ProcuraMed Saúde Вирус Зика

30 мая 32-летняя гражданка КНР, временно проживающая в Венесуэле, вернулась в Китай для встречи с родственниками. Сразу после возвращения женщина почувствовала недомогание и повышение температуры. Однако за медицинской помощью женщина обратилась 3 июня, лишь после того, как тело оказалось покрыто сыпью, пишет «Синьхуа».

Врачи обратили внимание на характерные симптомы лихорадки Зика, после чего у женщины была взята кровь для анализов. Результаты анализов подтвердили факт заражения вирусом Зика. Все 12 пациентов, у которых был обнаружен вирус Зика ранее, полностью выздоровели и выписаны из больниц.

Характерными симптомами лихорадки Зика является повышение температуры, боль в суставах и костях, конъюнктивит, головная и мышечная боль.