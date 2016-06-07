Берлин, 7 июня, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Немецкий автоконцерн Audi раскрыл технические характеристики обновленной Audi A5 Coupe, сообщает uincar.ru.

Thomas doerfer Audi A5 Coupe

В продажу новинка поступит в середине осени, как в Европе, так и на российском авторынке. Будут выпущены на рынок и базовая и «горячая» версии новой машины.

В список стандартного оборудования входят ксеноновые фары со светодиодами, мультимедийная система с цветным дисплеем, светодиодная подсветка салона, многофункциональное рулевое колесо.

Моторная линейка Audi A5 Coupe включает 2-литровые бензиновые и дизельные двигатели, мощностью в 250 и 190 лошадиных сил, соответственно. Совместно с ними будет функционировать семиступенчатая автоматическая коробка передач.

Все машины будут полноприводными. Стоит отметить, что вес новой модели сократился на 60 килограммов.

Самая мощная версия Audi A5 Coupe с 354-сильным турбированным двигателем V6 сможет разгоняться до скорости 100 км/ч всего за 4,7 секунды. Расход топлива не будет превышать 7,3 литра на 100 километров.

На данный момент в России Audi A5 Coupe оценивают в 2,28 млн рублей.