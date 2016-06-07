Таллин, 7 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В Эстонии все чаще фиксируются случаи порчи движимого имущества людей, которые не скрывают своих пророссийских симпатий или поддержки празднику Победы 9 мая. Как сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 7 июня, в группе «Ищу совета» (Эстония) русскоязычной аудитории Facebook жительница Тарту Надежда Михайлова сообщила, что неделю назад ей разрезали колесо на личном автомобиле, на котором повязана георгиевская ленточка.

Записка (ФОТО: «Ищу совета» (Эстония), Facebook)

Когда она сменила колесо, решив, что это случайность, ей оставили на стекле записку на русском языке следующего содержания (стилистика и орфография оригинала): «Дебиль оккупант! Если это ленточка не пропадет, тогда следующий раз окно разобью…»

Ранее в Facebook уже публиковались фотографии автомобиля с российским флажком внутри салона. Неизвестные на двери машины написали несмываемой краской «ВАТНИК». Полиция так и не нашла хулигана.

Напомним, Эстония активно приглашает к себе активистов Майдана, журналистов киевских СМИ и представителей украинской власти. Лечение в местных больницах проходят как военнослужащие украинской армии, побывавшие в зоне АТО, так и боевики различных правых организаций Украины. Кроме того, местные активисты промайданной части общины Украины совместно с представителями эстонской вооруженной дружины Kaitseliit собирают нелетальное оружие (тепловизоры, бинокли, шлемы, бронежилеты, военные аптечки и медикаменты) для территориальных батальонов Украины, воюющих в зоне АТО. Эти же активисты устраивают пикеты возле посольства России и информационный троллинг-комментарий новостей о России и Украине в местных русских СМИ.