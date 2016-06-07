В Эстонии портят автомашины с российским флагом и георгиевскими ленточками
Таллин, 7 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В Эстонии все чаще фиксируются случаи порчи движимого имущества людей, которые не скрывают своих пророссийских симпатий или поддержки празднику Победы 9 мая. Как сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 7 июня, в группе «Ищу совета» (Эстония) русскоязычной аудитории Facebook жительница Тарту Надежда Михайлова сообщила, что неделю назад ей разрезали колесо на личном автомобиле, на котором повязана георгиевская ленточка.
Когда она сменила колесо, решив, что это случайность, ей оставили на стекле записку на русском языке следующего содержания (стилистика и орфография оригинала): «Дебиль оккупант! Если это ленточка не пропадет, тогда следующий раз окно разобью…»
Ранее в Facebook уже публиковались фотографии автомобиля с российским флажком внутри салона. Неизвестные на двери машины написали несмываемой краской «ВАТНИК». Полиция так и не нашла хулигана.
Напомним, Эстония активно приглашает к себе активистов Майдана, журналистов киевских СМИ и представителей украинской власти. Лечение в местных больницах проходят как военнослужащие украинской армии, побывавшие в зоне АТО, так и боевики различных правых организаций Украины. Кроме того, местные активисты промайданной части общины Украины совместно с представителями эстонской вооруженной дружины Kaitseliit собирают нелетальное оружие (тепловизоры, бинокли, шлемы, бронежилеты, военные аптечки и медикаменты) для территориальных батальонов Украины, воюющих в зоне АТО. Эти же активисты устраивают пикеты возле посольства России и информационный троллинг-комментарий новостей о России и Украине в местных русских СМИ.