Валенсия, Испания, 7 июня, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Полиция Испании арестовала 7 июня в Валенсии выходца из Марокко, которого подозревают в вербовке через социальные сети боевиков для террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), а также продвижении идеологии экстремистов. Об этом, как сообщает Reuters, заявили в МВД страны.

ИА REGNUM Терроризм

По данным ведомства, мужчина поддерживал связь с большим число членов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), некоторые из которых хорошо известны правоохранительным органам и находятся в данный момент в Сирии или Ираке.

На сегодняшний день, с учетом задержанного 7 июня, в Испании по подозрению в связях с ИГИЛ (запрещена в России) уже арестовано 25 человек.