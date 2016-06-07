Кишинёв, 7 июня, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В центре столицы Гагаузии Комрата совершено покушение на убийство бывшего советника муниципального совета от Демпартии Виктора Василиогло. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полиции Гагаузии, преступление было совершено среди бела дня: в политика было совершено два выстрела из обреза охотничьего ружья.

Цитата из к/ф «Карты, деньги, два ствола». Реж. Гай Ричи. 1998. Великобритания Карты, деньги, оружие

С тяжелыми огнестрельными ранениями в живот и в голову пострадавший был доставлен в районную больницу и прооперирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

В полиции сообщили, что по предварительной информации в политика стрелял житель Комрата 1987 года рождения, ранее судимый и находившийся в неприязненных отношениях с пострадавшим. По информации местных СМИ, он проиграл Василиогло в карты крупную сумму денег и жилье, и выстрелам предшествовала ожесточенная ссора между двумя мужчинами.

После стрельбы предполагаемый преступник скрылся с места происшествия, и в настоящее время его разыскивает полиция. На месте преступления обнаружен обрез марки «Иж» 12 калибра, из которого был произведен выстрел, и две гильзы от патронов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».