Новосибирск, 7 июня, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Члены «Справедливой России» единогласно проголосовали за досрочное лишение мандата депутата Государственной Думы от Новосибирской области Ильи Пономарева, сообщили ИА REGNUM в новосибирском региональном отделении партии.

1istochnik.ru Портфель депутата

Такое решение было принято в связи с тем, что депутат «утратил связь с фракцией, не участвует в работе Госдумы, в частности, в работе ее комитетов и комиссий, не работает с избирателями». Вместе с Пономаревым мандата досрочно может лишится и Алексей Митрофанов — причины те же.

«Фракция «Справедливая Россия» проголосовала за решение предложить Государственной Думе досрочно прекратить полномочия депутатов Ильи Пономарева и Алексея Митрофанова в связи с неисполнением ими в течение 30 и более календарных дней обязанностей. Решение было принято единогласно», — сообщается на официальном сайте партии.

Сам Илья Пономарев ИА REGNUM заявил, что доводы со стороны «Справедливой России» — ложь.

«Конечно, это неправда. Голосую через представителей на каждом заседании, что пленарном, что на комитете, работа с избирателями ведётся очень активная в Новосибирске. Так что требования закона соблюдены. Если Комиссия по этике захочет слушать, естественно, все документы будут ей предоставлены. На основании физического отсутствия мандатов можно решить половину Думы», — считает депутат, который оказался на грани лишения мандата.

Напомним, и Пономарев и Митрофанов уже исключены из «Справедливой России». Уже несколько раз партия пыталась лишить депутата от Новосибирской области мандата.

Читайте также: Илья Пономарев может лишиться мандата из-за несданной декларации

Ранее ИА REGNUM сообщало, что член комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Илья Пономарев («Справедливая Россия») в последние годы проживает за границей, так как в России в отношении него расследуется уголовное дело о растрате в фонде «Сколково». В апреле 2015 года Госдума лишила Пономарева депутатской неприкосновенности. В июне того же года в Следственном комитете возбудили в отношении него уголовное дело по факту пособничества в растрате в размере 22 млн рублей из средств фонда. Летом 2015 года Бассманный суд заочно арестовал его.

Читайте также: Беглый депутат лидирует по доходам среди новосибирских парламентариев

Отметим, что в начале мая 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому депутаты Госдумы, допустившие прогулы в течение 30 дней могут лишится мандатов.