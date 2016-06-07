Калуга, 7 июня, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Оригинальные филателистические материалы, связанные с жизнью и творчеством великого русского поэта — Александра Сергеевича Пушкина представлены на выставке, которая открылась в центрального почтового отделения Калуги.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России»

Как сообщила 7 июн корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, на выставке можно увидеть почтовые карточки и марки к 200 и 210-летию со дня рождения Пушкина, 300-летию Царского Села, памятникам Пушкину на знаках почтовой оплаты, Наталье Гончаровой и пребыванию Александра Сергеевича Пушкина в Полотняном заводе Калужской области. Материалы для выставки предоставлены калужским коллекционером Александром Кузьмичевым.

Кроме того, в День русского языка, который ежегодно отмечается в день рождения поэта, официально вышла в почтовое обращение марка, посвящённая 50-летию Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. На марке номиналом 24 рубля, выпущенной тиражом 240 000 экземпляров, изображен портрет А.С. Пушкина и современное здание института. Рисунок фасада института на марке полностью соответствует реальному зданию, которое можно увидеть в Москве на улице Академика Волгина. В ближайшее время почтовые миниатюры поступят в почтовые отделения Калужской области.

Отметим, коллекционирование предметов филателии, посвященных А.С. Пушкину, носит название филателистической Пушкинианы.

Выставка будет открыта для свободного посещения до конца июня.