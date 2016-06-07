Пекин, 7 июня, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри заявил 7 июня, что Вашингтон и Пекин намерены добиться полного выполнения санкций против Северной Кореи, сообщает Reuters.

ИА REGNUM Ким Чен Ын

С таким заявлением дипломат выступил в Пекине по результатам переговоров на высшем уровне между США и КНР.

Напомним, международные санкции против Северной Кореи были введены в соответствии с резолюцией ООН, которую составлял в том числе и сам Пекин. Жесткие меры в отношении Пхеньяна приняты в связи с проведением КНДР четвертого ядерного испытания в январе 2016 года, за которым последовали пуски баллистических ракет.