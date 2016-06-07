Астрахань, 7 июня, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Карту несанкционированных свалок Астраханской области планируется создать по результатам мониторинга ситуации в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 7 июня в региональном ОНФ.

ИА REGNUM Свалка

Как сообщается, активистами уже собран обширный материал. Так, в Енотаевском районе представители ОНФ совместно со специалистами Росприроднадзора обнаружили сразу несколько незаконных полигонов ТБО. Так, несанкционированная свалка в районе автотрассы Астрахань — Москва вблизи села Грачи занимает 12 гектаров, свалка в 800 м юго-западнее села Пришиб — пять гектаров земли. Кто владелец замусоренных участков и какова категория захламленных земель, сейчас устанавливается.

Свалки образовываются не только в районах области, но и в черте Астрахани. Так, незаконная свалка действует на улице Лемисова, 137"А», — рядом с цыганским поселком. На свалке складируют мусор как местные жители, так и приезжающие сюда «черные мусорщики». Жители улицы Татищева пожаловались на свалку ТБО и строительного мусора, образовавшуюся рядом с контейнерами для сбора ТБО. После обращения в мэрию свалку убрали. Однако проблема так и осталась: жители жалуются, что несмотря на согласование с ЗАО «Астрахань ЭкоСервис» переноса мусорных контейнеров от их дома и создания еще одной мусорной площадки с контейнерами для соседних домов, вопрос администрацией района так и не решен.

«Астраханские активисты проведут мониторинг и создадут карту несанкционированных свалок региона для того, чтобы привлечь внимание общественности и власти к разрешению этой проблемы. Учитывая, что в области имеется площадка по сортировке мусора, мне непонятно, почему она не используется в должной мере, в то время как свалок у нас в регионе становится все больше и больше. При этом предприятию, которое владеет этим комплексом, власти предоставляют немалые преференции», — отметил представитель регионального отделения ОНФ в Астраханской области Александр Ломакин. По мнению представителей ОНФ, для решения этой проблемы необходимо ускорить процесс выделения и оформления участков под свалки в районах области, а на территории самой Астрахани — упорядочить работу местной администрации и ее отделов ЖКХ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общий объем финансирования подпрограммы «Создание комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области» до 2020 года запланирован в размере 3 млрд 273,9 млн. На 2015 год была определена суммы в более чем 1 млрд рублей, на текущий год — 486,3 млн рублей.