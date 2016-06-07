Москва, 7 июня, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Правительство России направило на рассмотрение в Государственную думу законопроект по профилактике и пресечению «откатов» при выполнении государственных заказов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Chris Potter stockmonkeys.com Взятка

Соответствующее распоряжение №1118-р подписано 3 июня 2016 года. Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона, подготовленного Минтрудом РФ, который называется «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Законопроект разработан во исполнение Национального плана противодействия коррупции и межведомственного плана мер по предупреждению и пресечению «откатов» при исполнении государственного и муниципального заказа», — говорится в сообщении. Цель законопроекта — предотвратить коррупцию и повысить уровень конкуренции при исполнении государственных заказов, что, в свою очередь, поможет наиболее эффективно расходовать бюджетные средства.

Отмечается, что, если законопроект примут, то изменения будут внесены в ФЗ № 44 от 5 апреля 2013 года. Дополнительно будут установлены обязательные требования к участникам государственных закупок. Эти требования таковы: участник закупок не должен иметь судимость за преступления в сфере экономики, а также по ряду других статей, касающихся взяточничества («Получение взятки», «Дача взятки», «Посредничество во взяточничестве») и незаконного участия в предпринимательской деятельности. Исключения составляют лица, которые погасили судимость или с которых она была снята.

«Ещё одно обязательное требование — участник закупки ранее не привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» Кодекса РФ об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.