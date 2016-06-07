Магас, 7 июня, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Поиск жителей Ингушетии и Северной Осетии, пропавших без вести в результате конфликта 1992 года, будет возобновлен. Содействия в возвращении в места постоянного проживания беженцев из Пригородного района Северной Осетии, а также в поиске без вести пропавших для захоронения попросил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Этот вопрос нашел понимание у представителей президентского Совета по правам человека, которые в рамках выездной проверки побывали в Ингушетии.

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На встрече с Юнус-Беком Евкуровым было отмечено, что в самом конфликте пропало примерно 187 человек с обеих сторон, еще 170 человек безвестно исчезли или были похищены. По словам члена Совета Александра Мукомолова, в 2010 году по инициативе «Миротворческой миссии имени генерала Лебедя» уже предпринимались попытки разыскать пропавших людей, пишет «Кавполит». Были первые результаты — идентифицированы восемь тел пропавших без вести. Однако работа застопорилась, в основном из-за того, как отмечает Мукомолов, что усилия правозащитников не нашли должного понимания у руководства Северной Осетии.

В настоящее время сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону: и в Ингушетии, и в Северной Осетии ведут поисковую работу комитеты родственников пропавших без вести. Главы обеих республик оказывают им поддержку. Полное содействие в их работе готовы оказать, как отметил Мукомолов, и члены СПЧ. По его словам, возможно, для розыска всех пропавших без вести будет создана специальная рабочая группа.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с членами президентского Совета по правам человека 3 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступил с инициативой создания рабочей группы при СПЧ по преодолению последствий событий осени 1992 года, когда в результате осетино-ингушского конфликта оба народа понесли многочисленные жертвы. Кроме того, Юнус-Бек Евкуров попросил членов Совета содействия в принятии федеральной целевой программы по развитию населенных пунктов для совместного проживания лиц ингушской и осетинской национальностей, которую разработало правительство Северной Осетии.

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