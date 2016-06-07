Путешественники из Ярославля плывут на плоту на Каспий
Ярославль, 7 июня, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В путешествие из Ярославля по Волге 24-летний Алексей Цыбаев, 26-летний Александр Гулюгин отправились 1 мая 2016 года. Они прошли уже более половины пути, достигнув Ульяновска. Всего путешественники преодолели по пути к Каспийскому морю 1250 км. Об этом они сообщили на своей странице в в социальной сети VK, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Погода очень переменна, то гроза, то облачно, то солнце, то дождь, стараемся уходить от туч, сейчас просто встречный ветер нагоняет волну», — написал сегодня, 7 июня 2016 года Алексей Цыбаев.
Изначально ярославцы построили большой плот, с расчетом на большую команду. Но в путь отправились только двое. Для остальных текущие дела и проблемы оказались весомее духа авантюризма. У плота разборная конструкция, его можно поднять и перенести в тех местах, где по воде не пройти.
Плавсредство построено из бамбука, труб ПВХ и стрейч-пленки. Сначала планировалось весь путь проделать на веслах, но в Костроме все же пришлось обзавестись мотором.
Конструкция самодельная, Александр Гулюгин радиомеханик, а у Алексея Цыбаева незаконченное педагогическое образование, но в жизни он занимался промышленным альпинизмом.
Изначальный бюджет путешествия составлял 30 тысяч рублей собственных средств, в пути помогают друзья и сочувствующие. Еду Алексей и Александр готовят в основном на берегу. На Горьковском водохранилище они попали в шторм. От удара о берег плот треснул, пришлось его ремонтировать.
Ярославцы по пути следования на связи со спасателями ГИМС, те не препятствуют путешествию.
«После Каспия, если хватит сил, то можно добраться и до Черного моря», — делятся планами путешественники.