Ярославль, 7 июня, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В путешествие из Ярославля по Волге 24-летний Алексей Цыбаев, 26-летний Александр Гулюгин отправились 1 мая 2016 года. Они прошли уже более половины пути, достигнув Ульяновска. Всего путешественники преодолели по пути к Каспийскому морю 1250 км. Об этом они сообщили на своей странице в в социальной сети VK, передает корреспондент ИА REGNUM.

фото страницы «Проект плот» «В контакте»

«Погода очень переменна, то гроза, то облачно, то солнце, то дождь, стараемся уходить от туч, сейчас просто встречный ветер нагоняет волну», — написал сегодня, 7 июня 2016 года Алексей Цыбаев.

Изначально ярославцы построили большой плот, с расчетом на большую команду. Но в путь отправились только двое. Для остальных текущие дела и проблемы оказались весомее духа авантюризма. У плота разборная конструкция, его можно поднять и перенести в тех местах, где по воде не пройти.

Плавсредство построено из бамбука, труб ПВХ и стрейч-пленки. Сначала планировалось весь путь проделать на веслах, но в Костроме все же пришлось обзавестись мотором.

Конструкция самодельная, Александр Гулюгин радиомеханик, а у Алексея Цыбаева незаконченное педагогическое образование, но в жизни он занимался промышленным альпинизмом.

Изначальный бюджет путешествия составлял 30 тысяч рублей собственных средств, в пути помогают друзья и сочувствующие. Еду Алексей и Александр готовят в основном на берегу. На Горьковском водохранилище они попали в шторм. От удара о берег плот треснул, пришлось его ремонтировать.

Ярославцы по пути следования на связи со спасателями ГИМС, те не препятствуют путешествию.

«После Каспия, если хватит сил, то можно добраться и до Черного моря», — делятся планами путешественники.