Донецк, 7 июня, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В ночь с 6 на 7 июня на Луганском, Донецком, Мариупольском направлениях и в районе Светлодарской дуги (Донбасс) велись боевые действия с применением миномётов, БМП и танков. Об этом 7 июня сообщают пресс-центр штаба «АТО», Народная милиция ЛНР и ДАН, передает ИА REGNUM.

infoglaz.ru Гусеница танка

Так, по данным источника в военном ведомстве ДНР, украинские войска выпустили более 360 мин по позициям армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (территория аэропорта, пос. Трудовские), Горловка, Ясиноватая, Докучаевск, Еленовка и Саханка.

«С 16:30 до 21:30 украинская сторона обстреливала ясиноватский блокпост, Спартак, территорию аэропорта, село Саханка, Трудовские и Александровку. В общей сложности по этим территориям было выпущено 100 мин калибра 120 мм и 130 мин калибра 82 мм. С 22:00 до 05:00 украинские силовики обстреливали ясиноватский блокпост, район шахты имени Изотова и шахты имени Гагарина под Горловкой, село Спартак под Донецком, Докучаевск, Еленовку и село Саханка. В общей сложности по этим населенным пунктам украинской стороной было выпущено 93 мины калибра 120 мм и 42 мины калибра 82 мм», — рассказал ДАН источник.

Он сообщил, что помимо минометов и стрелкового оружия ВСУ вели огонь из танков (15 выстрелов). Кроме того, по данным замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуарда Басурина, прошлым вечером, 6 июня, в результате ведения военных действий в Донецке погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

В то же время военное ведомство ЛНР информирует, что за прошедшие сутки подразделения ВСУ трижды обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в селах Калиново и Смелое. При этом украинские войска применяли стрелковое оружие, СПГ и противотанковые ружья. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь 7 июня на брифинге спикер пресс-центра АТО, майор ВСУ Сергей Жмурко отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 32 раз вели огонь по позициям ВСУ. Он рассказал, что на Донецком направлении ВС ДНР 14 раз обстреливали украинские опорные пункты в Авдеевке, на шахте Бутовка, Опытном из всех видов стрелкового оружия и 82-мм минометов. «А вблизи Майорска, Зайцево и Луганского произошли обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — уточнил Жмурко.

При этом с 22:00 до полуночи в Майорске (под Горловкой) позиции украинских войск обстреливались снайпером, из вооружения БМП и 120-мм минометами (40 мин). «На Мариупольском направлении опорные пункты в районе Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Широкино и Кирово противник обстрелял из стрелкового оружия, гранатометов и 82-мм минометов», — подытожил Жмурко.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Басурин заявил, что в ДНР зафиксировано обострение военной обстановки, в частности за прошедшие сутки украинские войска почти 600 раз обстреляли позиции армии ДНР. «Противник выпустил 45 122-мм артиллерийских снарядов, 274 мины калибра 120 мм и 82 мины калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

Напомним, 29 апреля 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режима полного прекращении огня с полуночи 30 апреля. Ранее, в январе 2016 года, участники Трехсторонней контактной группы также призывали стороны конфликта установить в регионе режим полного прекращения огня с 00:00 14 января. Несмотря на это, противоборствующие стороны продолжают спорадические перестрелки с применением бронетехники, минометов и широкого спектра стрелкового оружия.