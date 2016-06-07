Великий Новгород, 7 июня, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В Новгородской области создана конкурсная комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Старорусского муниципального района после отставки с этого поста Андрея Быкова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, соответствующий указ подписал губернатор области Сергей Митин.

Дар Ветер Старая Русса

В состав комиссии вошли заместитель губернатора — заместитель председателя правительства Новгородской области Владимир Варфоломеев, вице-спикер Новгородской областной думы Михаил Панов, председатель Новгородской областной Федерации профсоюзов Василий Федосов, руководители ряда других общественных организаций и региональных профильных департаментов, доцент Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Вторую часть комиссии сформируют депутаты районной думы.

Новый глава района будет избран по конкурсу в течение двух месяцев с момента прекращения полномочий Андрея Быкова, который дважды избирался на этот пост на прямых выборах, ушёл в отставку и с 1 июня работает в правительстве Новгородской области в должности советника губернатора.

«Много сделано в Старой Руссе, но очень много проблем остаётся — прежде всего, проблем перспективных. Мы требуем от администрации Старорусского района более эффективных действий. Не всё там хорошо с коммунальными услугами, обанкрочен водоканал», — сообщил губернатор Новгородской области Сергей Митин, комментируя смену главы Старорусского района корреспонденту ИА REGNUM.

По словам главы региона, новому руководителю района, в первую очередь, поставят задачу развивать строительный комплекс, а также достроить два дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, которые тормозят досрочное выполнение регионом указа президента.

«Мы собираемся выполнить указ президента [по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья] в этом году — на девять месяцев раньше срока», — заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 2015 года действует новая схема избрания глав муниципальных образований, отменившая их выборы прямым всенародным голосованием. Избрание нового главы Старорусского района станет уже восьмым конкурсным отбором.