Тегеран, 7 июня, 2016, 11:08 — ИА Регнум. На отрытом заседании Междлиса (парламента) спикер Али Лариджани обсудил публикацию британской «Би-би-си» письма имама Рухоллы Хомейни, якобы адресованного президенту США Джимми Картеру.

wallsbox.ru Манипуляция

По мнению иранского парламентария, «цель публикации поддельного документа — шокировать общественное мнение Ирана и тем самым снизить негативное отношение к возможному диалогу с Вашингтоном».

Публикация компрометирующего письма сделана для того, чтобы «поставить под сомнение великую борьбу имама Хомейни против США», уверен политик.

«Эта детская игра, эти манипулятивные документы сразу были опровергнуты. Экс-советник Совета национальной безопасности США Гарри Сик в своей статье полностью опроверг подлинность документа «Би-би-си», — передает слова Лариджани агентство Mehr News.

Накануне празднования 27 годовщины смерти основателя Исламской республики Иран и лидера революции имама Хомейни британская «Би-би-си» опубликовала его письмо к президенту США Д. Картеру. В опубликованных материалах приводится точка зрения, которая идет вразрез с антиамериканской идеологией Ирана. В частности, говорится, что имам «не возражал против американского присутствия в Иране для противостояния СССР и Великобритании».