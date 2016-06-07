Чита, 7 июня, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В бюджеты муниципалитетов Забайкальского края перечислена субвенция для выплаты заработной платы за вторую половину мая работникам общего образования и дошкольных учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве со ссылкой на данные регионального министерства финансов. Накануне, 6 июня, было перечислено 501,8 млн рублей.

Абрам Харьковский. Награда учителю

В министерстве отметили, что перечисленная сумма позволит выплатить заработную плату работникам детских садов и школ до ухода в отпуск.

Напомним, 20 мая в бюджеты муниципальных образований региона также была перечислена субвенция для выплаты майского аванса работникам общего образования и дошкольных учреждений в размере 341 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2015 год и начало 2016 года ознаменовались масштабными акциями протеста работников образовательных учреждений в связи с регулярными и многомесячными задержками выплаты заработной платы. Кроме того, акции протеста стали одним из поводов отставки губернатора Забайкальского края Константина Ильковского. Сменившая его на данном посту Наталья Жданова пообещала держать на контроле вопрос о выплате зарплаты работникам бюджетной сферы.