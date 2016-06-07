Калуга, 7 июня, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В городской черте Калуги уровень загрязнения реки Ока превышает норму в 480 раз. Аналогичная ситуация и на реке Угре в районе моста, сообщает 7 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Калужской области Сергея Павлова.

sebusymphony Загрязненная река

Выступая, на планерке в городской управе Калуги Сергей Павлов отметил, что в районе Яченского водохранилища областного центра норма по микробиологическим показателям возле лодочной станции со стороны бора превышена в 140 раз. На Верхней Вырке нормативы превышены 12,4 раза, на Нижней Вырке — в 2,7 раза, на сероводородных озерах — в четыре раза, на Резвани — в 12 раз. Соответствующей норме признана лишь вода в пруду у деревни Лаврово-Песочня и в Андреевском карьере. По мнению специалистов, водоемы страдают в основном от соседства с жилым фондом.

Впрочем, пока в Калуге только три оборудованных пляжа: на Яченском водохранилище, Андреевском карьере и на водоеме в районе деревни Макаровка. Перед началом купального сезона эти водоемы были очищены от мусора, разрешительные документы Госинспекции по маломерным судам получены. Также очищена прибрежная зона реки Оки у впадения в нее реки Угры и набережная Яченского водохранилища

Между тем, усилить профилактически-просветительскую работу с нарушителями, желающими купаться в неположенных местах, призвал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.

«Многие жители слабо реагируют на вывески, запрещающие купание. Я сам лично видел, как купаются в Белкинских прудах, где уже утонуло несколько человек. Я предлагаю МЧС: давайте сделаем специальный информационный щит, где были бы указано поименно люди, утонувшие в данном пруду и даты их гибели. Может быть, тогда люди задумаются, что они тоже не бессмертны, и могут стать жертвами несчастного случая, — предложил Владислав Шапша.

Следует отметить, что купаться в Обнинске разрешено только на территории городского пляжа на реке Протва. Все остальные водоемы, включая Белкинские и Комсомольские пруды, для купания закрыты. Распитие алкоголя в местах отдыха у воды также чревато последствиями. По словам спасателей, 87% несчастных случаев на воде происходит с нетрезвыми гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая 2016 года 9-летний мальчик со своим приятелем без сопровождения взрослых ушёл на реку Протва купаться. В какой-то момент приятель обнаружил отсутствие своего товарища. Самостоятельные поиски результата не принесли. В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила на берегу реки была обнаружена одежда пропавшего мальчика.

2 июня в результате организованных поисков тело ребенка водолазы МЧС обнаружили в воде. По предварительным данным смерть мальчика наступила от утопления в воде.

В настоящее время следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе будет дана юридическая оценка родителям погибшего, которые допустили пребывание ребенка на водоёме без сопровождения взрослых.