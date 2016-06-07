Вашингтон, 7 июня, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Победа над «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 3:1 в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли стала предпоследним шагом для «Питтсбурга» на пути к престижному трофею.

Michael Miller Евгений Малкин

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Питтсбург Пингвинз».

Напомним, что Евгений Малкин в этом матче забил одну шайбу и сделал голевую передачу.

По статистике финалов Кубка Стэнли, лишь однажды этот трофей был выигран командой, уступавшей в ходе серии со счетом 1:3.

Интересно отметить, что в 1942 году в финальной серии «Торонто» смог отыграться, уступая «Детройту» со счетом 3:0.