Малкин обеспечил «Питтсбургу» предпоследний шаг к Кубку Стэнли
Вашингтон, 7 июня, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Победа над «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 3:1 в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли стала предпоследним шагом для «Питтсбурга» на пути к престижному трофею.
Michael Miller
Евгений Малкин
Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Питтсбург Пингвинз».
Напомним, что Евгений Малкин в этом матче забил одну шайбу и сделал голевую передачу.
По статистике финалов Кубка Стэнли, лишь однажды этот трофей был выигран командой, уступавшей в ходе серии со счетом 1:3.
Интересно отметить, что в 1942 году в финальной серии «Торонто» смог отыграться, уступая «Детройту» со счетом 3:0.