Архангельск, 7 июня, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Архангельской области подвело итоги работы за пять месяцев этого года в сфере защиты прав потребителей при предоставлении финансовых услуг. Так, за 5 месяцев 2016 года в Роспотребнадзор поступило 67 обращений граждан по вопросам, касающимся защиты их прав при предоставлении потребительских кредитов, исполнения кредитных договоров, по договорам банковского вклада, из них 34 — письменные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Архангельской области.

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По информации ведомства, большинство обращений (88,1%) связано с жалобами на условия заключённых кредитных договоров, необоснованную, по мнению потребителей, задолженность перед кредитными организациями и не доведение информации о предоставляемых услугах. Кроме этого, 7,5% обратившихся граждан имеют претензии в адрес банков, предоставляющих кредитные карты, 4,5% консультировались по вопросам взаимоотношений с банком в части заключения (исполнения) договора банковского вклада.

«По поступившим жалобам проведено 6 проверок, в ходе которых были проанализированы кредитные договоры и договоры по предоставлению (использованию) пластиковых карт. В результате составлено 4 протокола об административном правонарушении. Материалы направлены в суд. В отношении ряда банковских организаций вынесены постановления о наложении на организацию штрафа», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что в управлении работает ежедневная общественная приемная для разъяснения возникающих у потребителей вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2015 год в Роспотребнадзор поступило 155 обращений граждан по вопросам, касающимся защиты их прав при предоставлении потребительских кредитов, исполнения кредитных договоров, по договорам банковского вклада, из них 59 — письменные.