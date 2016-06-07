Калуга, 7 июня, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Восстановление тыловых коммуникаций обороны немецкого вермахта, времен Великой Отечественной войны — сегодня это основная задача совместного проекта национального парка «Угра» и благотворительного фонда по восстановлению военно-исторического ландшафта 1941−43 годов в районе бывшей деревни Русиново на правом берегу реки Угры, сообщает 7 июня корреспондент ИА REGNUM.

Фото Валерия Новикова

По информации пресс-службы национального парка «Угра», созданная в парке 10 лет назад, военно-мемориальная тропа «Русиновский берег» проходит вдоль передовых позиций немецкой оборонительной линии «Угра-фронт». На этом рубеже, в апреле 1942 года закончилась Московская битва: попытки «взломать» глубоко эшелонированную оборону противника не увенчались успехом, и фронт остановился здесь на целый год.

На удалении до 200−300 метров от передовых позиций, в лесу прослеживается густая сеть хорошо сохранившихся траншей и ходов сообщения, способных даже укрыть взрослого человека. На уже расчищенном от ветровала и кустарниковых зарослей новом участке экскурсионной тропы отчетливо видны зигзагообразные линии земляных рвов, местами обвалованных для ведения круговой обороны, иногда — с отходящими в стороны «рассечками»: ячейками для пулеметов, минометными и зенитными позициями.

Вторая линия обороны стоявших в Русиново частей 98-й пехотной дивизии вермахта замыкается глубоким оврагом реки Сижи, где сохранились остатки блиндажей и других укрытий. Здесь по проекту предстоит воссоздать офицерский блиндаж в месте его первоначального расположения и оформить изнутри в духе военного времени. Все это делается на основе чертежей и описаний, составленных советскими военными инженерами сразу после прекращения боевых действий на Угре.

Работы в этом направлении уже начались. В процессе расчистки котлована для блиндажа обнаруживаются детали его конструкции, пролежавшие в земле много десятилетий: ошкуренные бревна и деревянные плахи, металлические скобы, гвозди, детали печного оборудования, различные бытовые вещи. Все это, вместе с подобными раритетами из других мест Поугорья, будет представлено в экспозиции обновленной военно-мемориальной тропы.