Москва, 7 июня, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Госдума при обсуждении законопроекта во втором чтении поддержала поправку, согласно которой оплата эвакуации ТС на штрафстоянку должна проводиться в сроки и по тарифам, которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта в соответствии с методическими указаниями, утвержденными ФАС России, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня. Под видом технической поправки появляется новая норма, возмущены в ЛДПР. «Почему мы должны идти на поводу департамента транспорта Москвы?» — возмущен депутат Ярослав Нилов.

Л.П. Джепко Работа эвакуатора

«Просьба поправку уточнить — лицо, подвергнутое административной ответственности, а не лицо привлеченное к административной ответственности», — предложил он. «Зачем мы портим благую идею?», — возмущен он.

«С принятием закона с 1 сентября ТС будет возвращаться владельцу незамедлительно, то есть предоплату мы отменяем», — только и ответил Нилову первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков («единая Россия»).

Ранее предполагалось, что владельцу машины нужно будет оплатить перемещение машины в срок, предусмотренный статьей 32.2 кодекса, то есть не позднее 70 дней со дня вступления в силу постановления о наложении административного штрафа. Однако в новой редакции применена формулировка: в сроки и по тарифам, которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта в соответствии с методическими указаниями, утвержденными ФАС России.

Предполагается, что Госдума примет закон в третьем чтении 7 июня. Голосование состоится после 17:00 мск.