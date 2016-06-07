Ярославль, 7 июня, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Ярославские эксперты расходятся во мнениях о вероятном «разделе» округов на выборах в Госдуму. Уступит ли лидер ярославских единороссов Илья Осипов депутату всех созывов Анатолию Грешневикову и что будет означать такой вариант развития событий? Эти вопросы корреспондент ИА REGNUM адресовал региональным политологам и политтехнологам.

«Сигнал о возможности заключения такого соглашения был дан регионам еще в феврале, подобного рода утечки имеют смысл если не предупредить, то протестировать отношение. В том числе из-за этой информации председатель Общественной палаты региона, победитель праймериз по 194-му округу Александр Грибов мотивировал выбор округа. Вопрос данного соглашения в нашем регионе — это вопрос политической стабильности», — рассказал Андрей Становой.

Политолог Андрей Дементьев сомневается, что соглашение будет выполняться, даже если оно и будет заключено. Участники избирательной гонки могут руководствоваться принципом «победителей не судят».

«Не факт, что 195-й «Ростовский», или, как его еще называют, «Рыбинский», округ попадёт в соглашение о размене. Представляется, что «освобожденные» от единороссов округа в первую очередь отдадут наиболее статусным депутатам от парламентской оппозиции, активно участвующим в федеральной и международной повестке. Лидер ярославских справедливороссов Анатолий Грешневиков не слишком заметен на общероссийском уровне, не говоря уже о представителях ЛДПР.

Кроме того, подобное решение не может быть принято без учета мнения победителя праймериз «Единой России» по 195-му округу, лидера ярославских единороссов Ильи Осипова. Выдвинувшись в «округе Грешневикова», Осипов пошёл ва-банк: в случае победы он значительно укрепит личный и партийный авторитет, в случае проигрыша — его политическая карьера, скорее всего, будет закончена. В этой ситуации решение «Единой России» об отказе от борьбы против Грешневикова, пусть и принятое в Москве, будет воспринято как досрочное признание Осиповым поражения, что неизбежно нанесет значительный урон его политическому статусу в регионе», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Дементьев.

Андрей Становой придерживается противоположной точки зрения: карьера политика состоит из взлетов, падений и взаимовыгодных разменов. Можно «отдать округ» и сохранить лицо, параллельно оказав услуги партии и региональной власти.

«Учет интересов Грешневикова в нашем регионе играет большую роль. Он представляет интересы ярославцев с 1990 года и имеет большое как позитивное, так и негативное реноме. Для Ярославской области такое соглашение будет гарантией, что «Справедливая Россия» не будет вести слишком активную агитацию против «Единой России».

Освобождение дороги Анатолию Грешневикову — хороший шаг с точки зрения политической стабильности. Это было бы достижением правительства региона, красивым жестом для самого Ильи Осипова — показать верность партийной дисциплине. Осипов мог бы устраниться, как грамотно сделал в 2012 году на выборах мэра, это было бы и сохранением лица, и мудрой партийной позицией», — считает Андрей Становой.

Победитель предварительного голосования «Единой России» по 195-му одномандатному избирательном округу Илья Осипов ранее сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что не намерен останавливать свою предвыборную кампанию. От «Справедливой России» по 194-му избирательному округу Ярославской области будет выдвинут депутат регионального парламента Сергей Балабаев, а по 195-му избирательному округу федеральный депутат Анатолий Грешневиков. Оба известны своей резкой критикой «Единой России» и действующей исполнительной власти Ярославской области.