Стамбул, Турция, 7 июня, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил 7 июня, что 11 человек погибли, еще 36 получили ранения в результате теракта в центре Стамбула, сообщает Figaro.

Стамбул

«Погибли семь сотрудников полиции и четыре мирных жителя в ходе теракта, целью которого был автомобиль полиции быстрого реагирования», — отметил он журналистам, находясь на месте происшествия.

Напомним, утром 7 июня на автобусной остановке в районе Везнеджилер прогремел взрыв, когда мимо неё проезжал автомобиль с сотрудниками полиции быстрого реагирования.