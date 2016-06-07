Пекин, 7 июня, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Первые фотографии новинки от китайского автомобильного концерна Brilliance кроссовера Xinyuan X5 появились в конце мая, однако из-за низкого качества изображения автолюбители заметили лишь общее сходство китайского кроссовера с немецким BWM X5.

auto.online.sh.cn Brilliance Xinyuan X5

Новый высококачественный снимок, сделанный, вероятнее всего, одним из сотрудников завода, еще раз подтверждает факт копирования немецкого дизайна китайскими автомобилестроителями. Китайские дизайнеры полностью скопировали экстерьер автомобиля, внеся незначительные изменения в дизайн заднего бампера. Примечательно, что даже надпись «X5» выполнена точно в таком же стиле, как и у немецкого авто, пишет «Тайпин цичэ».

Технические характеристики пока держатся в секрете, однако журналистам удалось узнать, что Brilliance Xinyuan X5 будет оснащен 1,8-литровым бензиновым мотором (137 л.с.) в паре с 4-ступенчатой автоматической трансмиссией или 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Сборка новых кроссоверов будет происходить на совместном предприятии Brilliance-BMW.

Cтоимость китайской копии BMW X5 составит от 70 тыс. до 100 тыс. юаней, в зависимости от комплектации. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу летом 2016 г.