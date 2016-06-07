Владивосток, 7 июня, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Комитет по социальной политике Заксобрания Приморья рассмотрел проект внесения изменений в закон о соцподдержке льготных категорий граждан. Инициатором поправок был депутат из фракции КПРФ Владимир Гришуков. В ходе дебатов проект был отклонен, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рассказ маленького солдата

Инициатором было предложено принять законопроект, в соответствии с которым «дети войны» приравнивались в правах к труженикам тыла. Документ предполагал дать этой категории 50-процентную льготу на оплату коммунальных услуг, внеочередное обслуживание в поликлиниках и ежемесячное пособие в размере 200 рублей. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием законопроекта на эти нужды из бюджета края необходимо выделять порядка 640 млн рублей в год. В категорию «дети войны» по задумке законодателя должны войти все приморцы, рожденные с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Депутаты комитета во главе с Игорем Чемерисом скептически отнеслись к предложенной инициативе и обвинили коммунистов в лукавстве и популизме.

«Давайте не будем лукавить. Нужно говорить о пенсии в общем, и исходить из возможностей государства. Не надо на этом спекулировать и выдавать звание «ребенок войны» определенной категории. Давайте будем откровенны и будем говорить людям, что если будет возможность — будет повышение пенсий и выплаты. Вы же занимаетесь популизмом», — призвал парламентарий Сергей Сопчук.

«Мы принимали сегодня льготы по капремонту для 70 и 80-летних приморцев. Также нужно говорить о том, что пенсия должна начисляться с дальневосточным коэффициентом, это было бы справедливо. А что касается предложенного законопроекта, то его финансово-экономическое обоснование подготовлено некорректно. Также неясно, кто будет являться получателем льгот. Почему, например, их не смогут получать люди, которые родились 4 или 5 сентября 1945 года», — выразил свое мнение Игорь Чемерис.

Он предложил Владимиру Гришукову забрать законопроект на доработку, однако коммунист отказался. Комитет проголосовал против инициативы.

Отметим, губернатор Владимира Миклушевский также не поддерживает поправки, аргументируя, что детьми войны должна заниматься не региональная, а федеральная власть: «Обращаю ваше внимание, что в настоящее время в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации в процедуре первого чтения находится проект федерального закона «О детях войны», предусматривающий социальную поддержку указанной категории граждан, в том числе предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей».