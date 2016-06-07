Москва, 7 июня, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Партия ЛДПР поддерживает любые формы предварительных выборов, чтобы избиратели заранее смотрели, кто собирается идти на выборы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Мы поддерживаем любые формы предварительных выборов, любые праймериз. Мы обязательно, с удовольствием примем участие в них через 5 лет, или раньше это будем делать, мы за любые формы того, чтобы прийти раньше к избирателям, прогнать всех кандидатов, чтобы избиратели сами посмотрели — пусть видят, кто собирается идти на выборы. Естественно, их идет слишком много, избиратели могут уже кого-то забраковать — мы все это поддерживаем», — сказал парламентарий.

Жириновский положительно оценил опыт партии «Единая Россия», которая первая провела праймериз в 2016 году. «Единая Россия» правильно сделала, что провела праймериз», — сказал лидер ЛДПР.